Девушка в наушниках попала под электричку в Петербурге и осталась без ног

Врачи больницы имени Джанелидзе спасают жизнь девушки, которая попала под электричку в Петербурге.
Скорую к железнодорожной станции Волковская вызвали накануне около восьми вечера, стало известно «Фонтанке» 16 ноября. По предварительной информации, 19-летняя девушка в наушниках и капюшоне переходила пути в неположенном месте, но уже по протоптанной до нее тропинке. Её сбила электричка, машинист которой тормозил, но избежать столкновения не удалось. По предварительной информации, в основном пострадали ноги девушки: их обрезало по колено.
В тяжелом состоянии пострадавшую госпитализировали.