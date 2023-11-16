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    Девушка в наушниках попала под электричку в Петербурге и осталась без ног

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    Врачи больницы имени Джанелидзе спасают жизнь девушки, которая попала под электричку в Петербурге.

    Скорую к железнодорожной станции Волковская вызвали накануне около восьми вечера, стало известно «Фонтанке» 16 ноября. По предварительной информации, 19-летняя девушка в наушниках и капюшоне переходила пути в неположенном месте, но уже по протоптанной до нее тропинке. Её сбила электричка, машинист которой тормозил, но избежать столкновения не удалось. По предварительной информации, в основном пострадали ноги девушки: их обрезало по колено.

    В тяжелом состоянии пострадавшую госпитализировали.

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