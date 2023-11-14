Восемь миллионов отправили начальника УМВД Выборга в СИЗО

Приморский райсуд Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения начальнику УМВД Выборга Роману Ильину. Новый год он проведет в казенном доме.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 14 ноября, следствие просило отправить его под стражу. Полицейского обвиняют в том, что с 2020 по 2022 год Ильин, занимая должность начальника экономической полиции, оказывал покровительство лесным «пиратам».
Обвиняемому вменяют взятки в размере 8 млн рублей.
Ильина задержали накануне. О спецоперации читайте в колонке «Жажда унизить».
Сам обвиняемый вину не признал. Просил отправить его под домашний арест.
Суд арестовал Ильина до 12 января.