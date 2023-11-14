    Сейчас

    0˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    0˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -3

    2 м/с, сев

    750мм

    88%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd92.12eur98.53

    Восемь миллионов отправили начальника УМВД Выборга в СИЗО

    2942
    5 комментариев

    Приморский райсуд Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения начальнику УМВД Выборга Роману Ильину. Новый год он проведет в казенном доме.

    Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 14 ноября, следствие просило отправить его под стражу. Полицейского обвиняют в том, что с 2020 по 2022 год Ильин, занимая должность начальника экономической полиции, оказывал покровительство лесным «пиратам».

    Обвиняемому вменяют взятки в размере 8 млн рублей.

    Ильина задержали накануне. О спецоперации читайте в колонке «Жажда унизить».

    Сам обвиняемый вину не признал. Просил отправить его под домашний арест.

    Суд арестовал Ильина до 12 января.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    АрестСудКоррупция
    ЛАЙК1
    СМЕХ6
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 5

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close