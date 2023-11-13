Лесное покровительство: как пираты из Выборга довели полицейского начальника до задержания

Главный полицейский Выборгского района Ленобласти задержан. Ему вменяют «общее покровительство» и
Как пишет 47news со ссылкой на пресс-службу полицейского главка, около восьми утра 13 ноября на выходе из дома сотрудниками управления собственной безопасности был задержан начальник УМВД Выборгского района Ленобласти Роман Ильин. На видео от СК коллеги с ним не церемонятся — в наручниках и с заломленными руками Ильина повели в квартиру. На работе и дома у него прошли обыски.
Полковника подозревают в системном покровительстве незаконной добыче древесины и двух годах взяток. Это часть шестая статьи 290 УК — «Получение взятки в особо крупном размере». А точнее — более
По предварительным данным следствия, Ильин системно, с 2020 до 2022 год, получал деньги за общее покровительство лесным пиратам. А те, в свою очередь, работали без препятствий на его территории.
К полковнику пришли после того, как в октябре был задержан и арестован начальник экономической полиции Выборгского района Ленобласти Владимир Катанович. Ему СК вменил превышение должностных полномочий при вывозе арестованной древесины.
Как писали 47news, полицейские нашли незаконную рубку лесных пиратов и перевозчика, с которым, по предварительным данным, расплатились лесом. Решение, вероятно, было удобным: официальное оформление договора было бы бюрократически трудоемким, поэтому, возможно, Катанович решил спрямить углы, но такой бартер был плохо истолкован через призму Уголовного кодекса.
«С целью расчета с индивидуальным предпринимателем обвиняемым даны заведомо незаконные указания о передаче ему за оказанные услуги части древесины стоимостью более 615 тысяч рублей, которой предприниматель распорядился по своему усмотрению», — сообщала прокуратура Ленобласти, добавляя, что материальный ущерб причинен государству.
31 октября надзор в Выборгском городском суде поддержал ходатайство следствия о заключении под стражу Владимира Катановича. По решению суда на время предварительного следствия он останется под арестом. А Роман Ильин пока процессуально задержан.
Собрал Илья Казаков, «Фонтанка.ру»