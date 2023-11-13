Лесное покровительство: как пираты из Выборга довели полицейского начальника до задержания

Главный полицейский Выборгского района Ленобласти задержан. Ему вменяют «общее покровительство» и 8 млн от лесных пиратов. Перед этим задержали начальника экономической полиции того же района, который, по версии следствия, «расплатился» с подрядчиком лесом с незаконной делянки.

Как пишет 47news со ссылкой на пресс-службу полицейского главка, около восьми утра 13 ноября на выходе из дома сотрудниками управления собственной безопасности был задержан начальник УМВД Выборгского района Ленобласти Роман Ильин. На видео от СК коллеги с ним не церемонятся — в наручниках и с заломленными руками Ильина повели в квартиру. На работе и дома у него прошли обыски.

Полковника подозревают в системном покровительстве незаконной добыче древесины и двух годах взяток. Это часть шестая статьи 290 УК — «Получение взятки в особо крупном размере». А точнее — более 8 млн рублей.



По предварительным данным следствия, Ильин системно, с 2020 до 2022 год, получал деньги за общее покровительство лесным пиратам. А те, в свою очередь, работали без препятствий на его территории.



К полковнику пришли после того, как в октябре был задержан и арестован начальник экономической полиции Выборгского района Ленобласти Владимир Катанович. Ему СК вменил превышение должностных полномочий при вывозе арестованной древесины.

