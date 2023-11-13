Мэтр российского кино Александр Митта экстренно госпитализирован

90-летний режиссер Александр Митта экстренно госпитализирован. Медики забрали его из его квартиры в Москве. Об этом в ночь с 12 на 13 ноября сообщила его киношкола в своем телеграм-канале.
«По нашей информации, болеющему пневмонией народному артисту РФ стало резко хуже — он не мог даже самостоятельно сидеть. Ухудшение возникло на фоне перенесенного инсульта», — говорится в сообщении.
За несколько часов до этого к нему приезжала другая бригада скорой помощи, медики рекомендовали ему госпитализацию, но он тогда отказался.
В июле он попал в реанимацию, вскоре его выписали.
Александр Митта — мэтр советского и российского кино, кинорежиссер, сценарист, актер, народный артист России. Он родился