    Сейчас

    +3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +3˚C

    Пасмурно, Небольшие дожди

    Ощущается как 1

    1 м/с, с-в

    747мм

    89%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd92.05eur98.32

    Мэтр российского кино Александр Митта экстренно госпитализирован

    1174
    обсудить

    90-летний режиссер Александр Митта экстренно госпитализирован. Медики забрали его из его квартиры в Москве. Об этом в ночь с 12 на 13 ноября сообщила его киношкола в своем телеграм-канале.

    ПоделитьсяПоделиться

    «По нашей информации, болеющему пневмонией народному артисту РФ стало резко хуже — он не мог даже самостоятельно сидеть. Ухудшение возникло на фоне перенесенного инсульта», — говорится в сообщении.

    За несколько часов до этого к нему приезжала другая бригада скорой помощи, медики рекомендовали ему госпитализацию, но он тогда отказался.

    В июле он попал в реанимацию, вскоре его выписали.

    Александр Митта — мэтр советского и российского кино, кинорежиссер, сценарист, актер, народный артист России. Он родился 28 марта 1933 года в Москве, окончил режиссерский факультет ВГИКа. Дебют в кино состоялся в 1961 году: вместе с Алексеем Салтыковым он поставил фильм «Друг мой, Колька!». Кроме того, он снял такие фильмы, как «Звонят, откройте дверь», «Гори, гори, моя звезда», «Экипаж», телесериал «Граница. Таежный роман» (Государственная премия России). Митта — автор книги «Кино между адом и раем: кино по Эйзенштейну, Чехову, Шекспиру, Куросаве, Феллини, Хичкоку, Тарковскому».

    Фото: киношкола Митты

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Александр МиттаРежиссерыКино
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close