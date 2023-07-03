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    Кино

    Режиссер «Экипажа» и «Гори, гори, моя звезда» Александр Митта в реанимации

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    Народный артист России, режиссер и сценарист Александр Митта попал в реанимацию — сообщает 3 июля РИА Новости, ссылаясь на информацию медучреждения.

    90-летний мэтр кинематографа снял такие фильмы, как «Друг мой, Колька!» (совместно с Алексеем Салтыковым, премия на Международном кинофестивале в Лондоне), «Звонят, откройте дверь» (Гран-при «Золотой Лев святого Марка» и приз католического жюри на фестивале фильмов для детей в Венеции), «Гори, гори, моя звезда», «Экипаж», телесериал «Граница. Таёжный роман» (Государственная премия России), и многое другое.

    Митта — автор книги «Кино между адом и раем: кино по Эйзенштейну, Чехову, Шекспиру, Куросаве, Феллини, Хичкоку, Тарковскому».

    В беседе с журналистом «Интерфакса» сын режиссера, художник и актер Евгений Митта, сообщил, что его отцом «занимаются врачи» и «никакой катастрофы нет».

    «Все нормально, пока все в порядке, ничего страшного не произошло», — сказал он.

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    РеанимацияГоспитализацияРежиссер
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    Комментарии 6

    Гость03 Июл 2023 в 16:53
    Выздоровления !🙏
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