«Он дома, хорошо себя чувствует». 90-летний режиссер Александр Митта выписан из больницы

Режиссера, актера и сценариста Александра Митту выписали из Боткинской больницы. Он чувствует себя хорошо, сообщил 12 июля РИА Новости сын народного артиста России Евгений Митта.



«Он дома, хорошо себя чувствует. Всё нормально», — сказал Митта-младший.



Напомним, 3 июля стало известно, что 90-летний Митта-старший попал в реанимацию. Его состояние медики сначала оценивали как тяжелое, но затем перевели из реанимации в отделение неврологии.



Мэтр советского и российского кино снял такие фильмы, как «Друг мой, Колька!», «Звонят, откройте дверь», «Гори, гори, моя звезда», «Экипаж», телесериал «Граница. Таежный роман» (Государственная премия России).

