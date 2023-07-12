«Он дома, хорошо себя чувствует». 90-летний режиссер Александр Митта выписан из больницы

Режиссера, актера и сценариста Александра Митту выписали из Боткинской больницы. Он чувствует себя хорошо, сообщил 12 июля РИА Новости сын народного артиста России Евгений Митта.
«Он дома, хорошо себя чувствует. Всё нормально», — сказал Митта-младший.
Напомним, 3 июля стало известно, что
Мэтр советского и российского кино снял такие фильмы, как «Друг мой, Колька!», «Звонят, откройте дверь», «Гори, гори, моя звезда», «Экипаж», телесериал «Граница. Таежный роман» (Государственная премия России).
Митта — автор книги «Кино между адом и раем: кино по Эйзенштейну, Чехову, Шекспиру, Куросаве, Феллини, Хичкоку, Тарковскому».