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    «Он дома, хорошо себя чувствует». 90-летний режиссер Александр Митта выписан из больницы

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    2 комментария

    Режиссера, актера и сценариста Александра Митту выписали из Боткинской больницы. Он чувствует себя хорошо, сообщил 12 июля РИА Новости сын народного артиста России Евгений Митта.

    «Он дома, хорошо себя чувствует. Всё нормально», — сказал Митта-младший.

    Напомним, 3 июля стало известно, что 90-летний Митта-старший попал в реанимацию. Его состояние медики сначала оценивали как тяжелое, но затем перевели из реанимации в отделение неврологии.

    Мэтр советского и российского кино снял такие фильмы, как «Друг мой, Колька!», «Звонят, откройте дверь», «Гори, гори, моя звезда», «Экипаж», телесериал «Граница. Таежный роман» (Государственная премия России).

    Митта — автор книги «Кино между адом и раем: кино по Эйзенштейну, Чехову, Шекспиру, Куросаве, Феллини, Хичкоку, Тарковскому».

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    Александр Митта
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    Комментарии 2

    Гость12 Июл 2023 в 19:02
    Рабинович стрельнул..
    +0−0
    Гость12 Июл 2023 в 18:53
    🙏❤
    +0−0
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