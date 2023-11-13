Правда ли, что подсластители из газировки могут вызвать рак? Объясняют врачи

Всемирная организация здравоохранения рассчитала, сколько газировки за день можно выпить здоровому взрослому человеку Фото: Александр Ощепков / NGS.RU Поделиться Поделиться





Вряд ли найдется человек, который никогда не слышал о том, что готовые продукты с большим количеством консервантов не очень-то полезны — врачи об этом говорят регулярно. Однако «не очень полезны» или даже «вредны» мало кого пугает всерьез, слишком уж это абстрактное понятие. А вот информация о том, что какой-то продукт или его составляющая способны вызвать рак, уже вызывает больше тревоги. Так что не удивительно, что многих заинтересовал вред аспартама, когда в конце октября СМИ облетела новость о том, что его теперь добавляют в газированные напитки вместо сахара — этот подсластитель считается потенциальным канцерогеном. Мы поговорили с врачами и изучили данные ВОЗ, чтобы разобраться, действительно ли опасен аспартам и какие еще добавки в знакомых продуктах могут вызывать онкологические заболевания.



Аспартам — искусственный (химический) подсластитель, пищевая добавка E951. Открыт был в 1965 году, с 1980-х стал широко использоваться в пищевой промышленности. Аспартам в 200 раз слаще сахара при аналогичной калорийности.

Искусственный подсластитель начали использовать давно, и не только в газировках. Как пишет Всемирная организация здравоохранения, встретить его можно в жевательной резинке, мороженом, йогуртах, готовых сухих завтраках, а также в составе зубной пасты и лекарственных препаратах — например, жевательных витаминах или леденцах от кашля. При этом в июле 2023 года подразделение ВОЗ классифицировало аспартам как возможно канцерогенный для человека.



— Новость о том, что подразделение Всемирной организации здравоохранения, а именно Международное агентство по изучению рака, признало аспартам канцерогеном, можно встретить в западных и отечественных СМИ. Однако есть важный нюанс: МАИР относит аспартам не к однозначно канцерогенным веществам, а к категории 2B — это «возможные канцерогены», — подчеркивает эксперт Лаборатории «Гемотест», врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Екатерина Кашух. — Рядом с аспартамом в той же группе, например, числится присыпка с тальком для промежности — а это, что важно, аптечный продукт, который многие мамы покупают для маленьких детей и используют как уходовое средство уже не один десяток лет. Экстракт листьев алоэ тоже входит в эту категорию, но с косметикой и гелями на основе растения никто не спешит расставаться.



По словам гастроэнтеролога, если посмотреть на списки канцерогенов, то можно найти куда более опасные по классификации МАИР продукты. Например, красное мясо относят к группе 2A — это уже не «возможные», а «вероятные» канцерогены. Алкогольные напитки вообще числятся в группе под номером 1 — то есть у МАИР имеются достаточные доказательства того, что они способны вызвать рак.



— Сравнивая аспартам с другими веществами, в том числе из более «опасных» категорий, можно сделать только один вывод: однозначных доказательств канцерогенности этого подсластителя пока что нет. Но это совершенно не значит, что можно злоупотреблять газировкой с сахарозаменителем — нужно знать меру, — говорит Екатерина Кашух.



Мера, кстати, есть вполне точная — ее установил Объединенный комитет экспертов по пищевым добавкам Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Комитет заключил, что для человека безопасно употребление 0–40 мг/кг массы тела аспартама в сутки.

— Например, если в банке диетического безалкогольного напитка содержится 200 или 300 мг аспартама, то для превышения допустимого суточного потребления (при отсутствии других источников поступления аспартама в организм с пищей) взрослый человек с массой тела 70 кг должен выпивать более 9–14 банок напитка в день, — пишет Всемирная организация здравоохранения.



Что касается других пищевых добавок, то их использование регламентируется СанПиНом и Техническим регламентом таможенного союза. Ведущий медицинский эксперт ИНВИТРО Виолетта Бурдакова говорит, что сейчас в России запрещены восемь пищевых добавок: краситель Е121 (цитрусовый красный)

краситель Е123 (амарант)

краситель Е128 (красный 2G)

консервант Е216 (пропилпарабен)

консервант Е217 (натриевая соль)

консервант Е240 (формальдегид)

улучшитель хлебопекарный Е924а (бромат калия)

улучшитель хлебопекарный Е924b (бромат кальция)

Канцерогенами при этом считаются только красители Е121, Е123, Е128, бромат калия и формальдегид. Остальные запрещены из-за другого негативного влияния — например, бромат кальция оказывает токсичное воздействие на кожу и слизистые оболочки человека. Прочие добавки, которые не входят в этот список, считаются безопасными.

— Существует мнение, что все пищевые добавки могут негативно влиять на здоровье человека. Однако очень часто под маркировкой «Е» обозначают натуральные вещества: Е100 — куркумин, Е101 — рибофлавин (или витамин В2), Е160 — паприка, Е140 — хлорофилл и многие другие полезные для здоровья вещества, — говорит Виолетта Бурдакова.



Но всё же доктор полагает, что не следует увлекаться продуктами, в составе которых «ешек» слишком много, — некоторые пищевые добавки при регулярном и чрезмерном употреблении способны негативно воздействовать на здоровье.



— Если хочется питаться правильно, лучше выбирать продукты с максимально простым и понятным составом, а не с длинным списком из различных ингредиентов, которые невозможно распознать без поискового запроса в интернете, — согласна с коллегой Екатерина Кашух.