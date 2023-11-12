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    Глава Минпромторга Мантуров: сборка люксовых Aurus стартовала в ОАЭ

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    В Объединенных Арабских Эмиратах запущена производственная площадка по сборке Aurus Senat. Седаны относят к классу люкс. О запуске производства днем 12 ноября сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

    «Сегодня запустилось производство. Планируется выпускать Senat и Komendant. Начнём с Senat», — цитирует министра РИА Новости.

    Изначально предполагалось, что производство стартует в 2024 году, однако оно было запущено раньше срока. В будущем, согласно планам, «Аурус» собираются поставлять в другие страны Ближнего Востока, среди которых будет и Саудовская Аравия.

    Площадка расположена в Абу-Даби, добавил Мантуров. Название партнера он раскрывать не стал. В ОАЭ также собираются открыть салон, в котором можно будет купить и кастомизировать «Аурус».

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