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    COVID больше не в тренде. Телеграм-канал, в котором раньше считали заболевших и умерших от вируса, теперь пишет про ЗОЖ

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    Коронавирус теряет актуальность в медиа, хотя от него по-прежнему умирают люди. Такой вывод приходит в голову, например, после ребрендинга основного российского телеграм-канала, в котором со времен пандемии публиковались данные о количестве заболевших и умерших от COVID-19.

    Раньше он назывался «Стопкоронавирус», теперь — «Образ жизни». Переход от летальной статистики к пропаганде ЗОЖ прослеживается от 31 октября ко 2 ноября. В октябре говорят еще о росте заболеваемости, в ноябре — о биодобавках.

    «Мы — стопкоронавирус здорового человека», — шутят(наверное) администраторы канала.

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    Между тем, не далее как 7 ноября сообщалось, что Заболеваемость ковидом в России за неделю возросла на 31,7%, а число госпитализаций увеличилось на 33,4%. Это данные федерального оперштаба.

    Росстат перестал публиковать данные о смертях из-за коронавируса осенью 2022 года. К тому моменту, по данным статистической службы, в стране умерли 823,7 тыс. человек с коронавирусом. Росстат учитывал и случаи, когда COVID-19 не был основной причиной смерти.

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