COVID больше не в тренде. Телеграм-канал, в котором раньше считали заболевших и умерших от вируса, теперь пишет про ЗОЖ

Коронавирус теряет актуальность в медиа, хотя от него по-прежнему умирают люди. Такой вывод приходит в голову, например, после ребрендинга основного российского телеграм-канала, в котором со времен пандемии публиковались данные о количестве заболевших и умерших от COVID-19.

Раньше он назывался «Стопкоронавирус», теперь — «Образ жизни». Переход от летальной статистики к пропаганде ЗОЖ прослеживается от 31 октября ко 2 ноября. В октябре говорят еще о росте заболеваемости, в ноябре — о биодобавках.

