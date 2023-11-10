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    Чиновники разрешили застроить жильем бывшую территорию «Ленфильма»

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    Госстройнадзор Петербурга выдал разрешение на строительство многоквартирного дома на улице Тамбасова, это следует из данных, опубликованных на сайте службы. Ранее участок принадлежал киностудии «Ленфильм».

    Речь идет об участке площадью почти 10 га в границах улиц Пограничника Гарькавого, Новобелицкой и проспекта Ветеранов в Красносельском районе. Разрешение на строительство выдано ООО «РСТИ на Тамбасова (специализированный застройщик)».

    На участке планируется построить почти 30-метровый девятиэтажный дом (плюс еще один подземный этаж) на 819 квартир.

    В 2021 году «Ленфильм», наконец, смог продать участок на Тамбасова — непрофильный актив киностудии. Цена сделки составила 1 млрд 575 млн рублей.

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