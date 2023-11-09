Суд огласил приговор экс-сотруднику ГИБДД, который продал данные о Дарье Дугиной

В Москве суд приговорил экс-сотрудника МВД Ивана Рыбина и ранее судимого Даниила Чоудхури к 4 и 1 годам колонии соответственно за предоставление данных об автомобиле и месте жительства Дарьи Дугиной. Об этом в четверг, 9 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на Нагатинский суд.
Обвинение просило для Рыбина шесть лет колонии, а для Чоудхури — два года. Их признали виновными по статьям 137 УК РФ (незаконные сбор или распространение сведений о частной жизни лица). Также экс-сотрудника МВД суд признал виновным по части 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Кроме того, Рыбина лишили специального звания «майор полиции».
C февраля по апрель 2022 года, как заявляло обвинение, ранее судимый за мошенничество Даниил Чоудхури разместил в Telegram объявление о сборе конфиденциальной информации о Дугиной. В этот момент Рыбин был госинспектором ГИБДД и имел доступ к информационной системе Госавтоинспекции. Он получил сведения о Дугиных: данные о месте их жительства, марки и номера принадлежащих им автомобилей и другую информацию, которые он продал за 3 350 рублей. Чоудхури отправил полученную информацию неустановленным лицам. Оба утверждают, что не были осведомлены о готовящемся убийстве. Также они признали вину.
В мае в Туле Пролетарский районный суд приговорил фигурантов дела о подделке документов, которыми пользовались убийцы Дарьи Дугиной. Они получили по три года и шесть месяцев в исправительной колонии общего режима.
Дочь правого философа и политолога Александра Дугина Дарью убили 20 августа 2022 года. В момент взрыва автомобиля девушка ехала одна чуть впереди машины отца. Семья возвращалась с литературно-музыкального фестиваля «Традиция».