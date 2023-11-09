Суд огласил приговор экс-сотруднику ГИБДД, который продал данные о Дарье Дугиной

В Москве суд приговорил экс-сотрудника МВД Ивана Рыбина и ранее судимого Даниила Чоудхури к 4 и 1 годам колонии соответственно за предоставление данных об автомобиле и месте жительства Дарьи Дугиной. Об этом в четверг, 9 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на Нагатинский суд.



Обвинение просило для Рыбина шесть лет колонии, а для Чоудхури — два года. Их признали виновными по статьям 137 УК РФ (незаконные сбор или распространение сведений о частной жизни лица). Также экс-сотрудника МВД суд признал виновным по части 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Кроме того, Рыбина лишили специального звания «майор полиции».

