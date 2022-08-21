400 грамм тротила. Что известно о взрыве машины Дарьи Дугиной

Фото: ГСУ СК по Московской области Поделиться Поделиться





Взрывное устройство во внедорожник дочери правого философа Александра Дугина Дарьи установили на фестивале «Традиция» в Подмосковье, пишет 21 августа ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Пройти к оставленной на парковке машине мог любой желающий.

«Гостей фестиваля было много, люди парковали машины слева и справа на Звенигородском шоссе, где находится усадьба Захарово. Также был заезд на парковку, она практически вся была занята автомобилями. Джип, на котором уехала с мероприятия Дарья Дугина, также стоял там. Досмотра при заезде на парковку не было, поэтому взрывчатку можно было установить куда угодно и кому угодно, что и было сделано», — рассказывает собеседник агентства.

По информации ТАСС, в Land Cruiser Prado Дугиной было заложено около 400 грамм тротила. Следователи установили, что взрывное устройство было заложено под днищем машины со стороны водителя. Фестиваль «Традиция», на котором 20 августа были Дугины, заканчивался в 21:00 гала-концертом, уточняют РИА Новости. «К девяти вечера, когда стемнело, усадьба Захарово представляла собой Гефсиманский сад. Все устали. Уснула полиция. Уснула охрана. Разошлись волонтёры. На парковке никого не было. На территорию уже можно было пройти мимо рамок», — написал у себя в телеграм-канале поэт и публицист Игорь Караулов, который, как и Александр Дугин, был участником фестиваля.

Философ и его дочь должны были сесть в один автомобиль, но в последний момент Дугин сел в другую машину и поехал за дочерью следом. «Даша выехала на считанные минуты раньше общего потока», — заявил писатель Захар Прилепин, который был одним из организаторов «Традиции». Взрыв прогремел в районе поселка Большие Вяземы, когда девушка выехала на Можайское шоссе. После взрыва джип врезался в ограждение и загорелся. Дугина, которая, как утверждает СК, находилась за рулем, погибла на месте. По словам Прилепина, организаторы взрыва должны были попасть на записи камер, установленных на стоянке: «Они там толкались, пасли, ждали». Другую версию рассказывает РЕН ТВ со ссылкой на «знакомый с ситуацией источник»: «На парковке рядом с местом проведения фестиваля в Подмосковье, который перед гибелью посетила Дарья Дугина, последние две недели не работали камеры видеонаблюдения». СК пока говорит только о записи, изъятой с видеорегистратора автомобиля.

Напомним, что взрыв в машине, в которой находилась Дарья Дугина, произошел около 21:00 20 августа. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье об убийстве общеопасным способом. Дарья Дугина закончила философский факультет МГУ и писала политические материалы для телеканалов RT и «Царьград». После поездки в Донбасс Дугину внесла в санкционные списки Великобритания. Подробнее о том, чем была известна Дугина и её отец, в материале «Фонтанки».