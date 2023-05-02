Изготовители поддельных документов для убийц Дарьи Дугиной получили 3,5 года колонии

В Туле Пролетарский районный суд приговорил фигурантов дела о подделке документов, которыми пользовались убийцы Дарьи Дугиной. Их приговорили к трем годам и шести месяцам в исправительной колонии общего режима. Об этом 2 мая сообщает РИА Новости.
Кузнецова Андрея и Сучкова Александра осудили по
Фигуранты дела дали признательные показания и раскаялись. Они утверждали, что не знали о планах использования поддельного документа для незаконного пересечения российской границы.
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Как указывала ФСБ, этот автомобиль использовался для наблюдения за Дарьей Дугиной. При въезде в Россию у него были номера ДНР, в Москве — казахстанские, а при выезде в Эстонию — украинские.
Убийство Дарьи Дугиной произошло 20 августа 2022 года
Автомобиль журналистки, дочери правого философа и политолога Александра Дугина, был взорван на Можайском шоссе в Подмосковье. В момент взрыва девушка вместе с отцом, который ехал следом, возвращались с литературно-музыкального фестиваля «Традиция».
Следственный комитет возбудил уголовное дело и заявил о заказном характере убийства. Два дня спустя, 22 августа 2022 года, ФСБ заявила о раскрытии преступления — его организовали украинские спецслужбы. В ведомстве сообщили, что исполнителем являлась
В ноябре того же года Вовк была заочно арестована Басманным судом Москвы.
Еще одним подозреваемым по делу об убийстве Дарьи Дугиной является гражданин Украины Богдан Цыганенко. По версии ФСБ, именно он изготовил СВУ в одном из гаражей на юго-западе Москвы и передал его Вовк. За день до убийства подозреваемый скрылся из России.
Дарья Дугина — выпускница философского факультета МГУ. Журналистка писала материалы для RT и «Царьграда». Девушка попала в британские санкционные списки после поездки в Донбасс. Подробнее о том, чем известны Дугина и ее отец, читайте в материале «Фонтанки».