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    Изготовители поддельных документов для убийц Дарьи Дугиной получили 3,5 года колонии

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    В Туле Пролетарский районный суд приговорил фигурантов дела о подделке документов, которыми пользовались убийцы Дарьи Дугиной. Их приговорили к трем годам и шести месяцам в исправительной колонии общего режима. Об этом 2 мая сообщает РИА Новости.

    Кузнецова Андрея и Сучкова Александра осудили по части 4 статьи 327 УК РФ («Подделка документов с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение»). Также суд на 2,5 года постановил лишить осужденных права заниматься деятельностью, которая связана с администрированием сайтов или мессенджеров.

    Фигуранты дела дали признательные показания и раскаялись. Они утверждали, что не знали о планах использования поддельного документа для незаконного пересечения российской границы.

    Мужчины с 2017-го по 2022 год занимались изготовлением и торговлей поддельными документами. В августе прошлого года Сучков с соучастниками изготовил свидетельство о регистрации автомобиля Mini Cooper, затем Кузнецов распечатал на официальном бланке свидетельство о регистрации транспортного средства Украины.

    Как указывала ФСБ, этот автомобиль использовался для наблюдения за Дарьей Дугиной. При въезде в Россию у него были номера ДНР, в Москве — казахстанские, а при выезде в Эстонию — украинские.

    Убийство Дарьи Дугиной произошло 20 августа 2022 года


    Автомобиль журналистки, дочери правого философа и политолога Александра Дугина, был взорван на Можайском шоссе в Подмосковье. В момент взрыва девушка вместе с отцом, который ехал следом, возвращались с литературно-музыкального фестиваля «Традиция».

    Следственный комитет возбудил уголовное дело и заявил о заказном характере убийства. Два дня спустя, 22 августа 2022 года, ФСБ заявила о раскрытии преступления — его организовали украинские спецслужбы. В ведомстве сообщили, что исполнителем являлась 43-летняя гражданка Украины Наталья Вовк. На территорию России она въехала вместе с 12-летней дочерью, а Mini Cooper трижды менял номера и в конце концов скрылся в Эстонии.

    В ноябре того же года Вовк была заочно арестована Басманным судом Москвы.

    Еще одним подозреваемым по делу об убийстве Дарьи Дугиной является гражданин Украины Богдан Цыганенко. По версии ФСБ, именно он изготовил СВУ в одном из гаражей на юго-западе Москвы и передал его Вовк. За день до убийства подозреваемый скрылся из России.

    Дарья Дугина — выпускница философского факультета МГУ. Журналистка писала материалы для RT и «Царьграда». Девушка попала в британские санкционные списки после поездки в Донбасс. Подробнее о том, чем известны Дугина и ее отец, читайте в материале «Фонтанки».

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