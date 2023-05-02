Изготовители поддельных документов для убийц Дарьи Дугиной получили 3,5 года колонии

В Туле Пролетарский районный суд приговорил фигурантов дела о подделке документов, которыми пользовались убийцы Дарьи Дугиной. Их приговорили к трем годам и шести месяцам в исправительной колонии общего режима. Об этом 2 мая сообщает РИА Новости. Кузнецова Андрея и Сучкова Александра осудили по части 4 статьи 327 УК РФ («Подделка документов с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение»). Также суд на 2,5 года постановил лишить осужденных права заниматься деятельностью, которая связана с администрированием сайтов или мессенджеров.



Фигуранты дела дали признательные показания и раскаялись. Они утверждали, что не знали о планах использования поддельного документа для незаконного пересечения российской границы.

Мужчины с 2017-го по 2022 год занимались изготовлением и торговлей поддельными документами. В августе прошлого года Сучков с соучастниками изготовил свидетельство о регистрации автомобиля Mini Cooper, затем Кузнецов распечатал на официальном бланке свидетельство о регистрации транспортного средства Украины.



Как указывала ФСБ, этот автомобиль использовался для наблюдения за Дарьей Дугиной. При въезде в Россию у него были номера ДНР, в Москве — казахстанские, а при выезде в Эстонию — украинские.



Убийство Дарьи Дугиной произошло 20 августа 2022 года

Автомобиль журналистки, дочери правого философа и политолога Александра Дугина, был взорван на Можайском шоссе в Подмосковье. В момент взрыва девушка вместе с отцом, который ехал следом, возвращались с литературно-музыкального фестиваля «Традиция».

Следственный комитет возбудил уголовное дело и заявил о заказном характере убийства. Два дня спустя, 22 августа 2022 года, ФСБ заявила о раскрытии преступления — его организовали украинские спецслужбы. В ведомстве сообщили, что исполнителем являлась 43-летняя гражданка Украины Наталья Вовк. На территорию России она въехала вместе с 12-летне й дочерью, а Mini Cooper трижды менял номера и в конце концов скрылся в Эстонии.

