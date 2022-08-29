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    В деле об убийстве Дарьи Дугиной появился мужчина. Он приехал в Россию с Украины

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    ФСБ установила еще одного участника подготовки убийства журналистки Дарьи Дугиной. Он покинул Россию за день до взрыва.

    44-летнего гражданина Украины Богдана Цыганенко подозревают в соучастии в убийстве Дугиной, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ 29 августа.

    По версии спецслужбы, он является членом диверсионно-террористической группы и прибыл в Россию 30 июля транзитом через Эстонию. В одном из гаражей, которые сдаются в аренду на юго-западе Москвы, он якобы собрал СВУ, затем передал его вместе с поддельными автономерами и документами на имя гражданки Казахстана Юлии Зайко гражданке Украины Наталье Вовк.

    А за день до взрыва выехал с территории России.

    29-летняя Дарья Дугина погибла вечером 20 августа, уезжая вместе с отцом с фестиваля «Традиция», в результате взрыва автомобиля на Можайском шоссе в Подмосковье. ФСБ 22 августа заявила, что взрыв организовали украинские спецслужбы, а выполнила гражданка Украины Наталья Вовк. Она, по сообщению ведомства, прибыла в Россию вместе с дочерью 23 июля, а 21 августа, совершив подрыв, покинула страну — выехала через Псковскую область в Эстонию.

    Дарья Дугина окончила философский факультет МГУ и писала политические материалы для RT и «Царьграда». После поездки в Донбасс она попала в санкционные списки Великобритании. Подробнее о том, чем известны Дугина и её отец, читайте в материале «Фонтанки».

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