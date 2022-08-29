В деле об убийстве Дарьи Дугиной появился мужчина. Он приехал в Россию с Украины

ФСБ установила еще одного участника подготовки убийства журналистки Дарьи Дугиной. Он покинул Россию за день до взрыва.



44-летнего гражданина Украины Богдана Цыганенко подозревают в соучастии в убийстве Дугиной, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ 29 августа.



По версии спецслужбы, он является членом диверсионно-террористической группы и прибыл в Россию 30 июля транзитом через Эстонию. В одном из гаражей, которые сдаются в аренду на юго-западе Москвы, он якобы собрал СВУ, затем передал его вместе с поддельными автономерами и документами на имя гражданки Казахстана Юлии Зайко гражданке Украины Наталье Вовк.

