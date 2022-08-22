ФСБ: Убийство Дарьи Дугиной раскрыто, исполнительница – гражданка Украины

Убийство журналистки Дарьи Дугиной в Подмосковье раскрыто, предполагаемая исполнительница скрылась в Эстонии. Об этом 22 августа сообщили в ФСБ России, пишет РИА Новости.



По данным ведомства, организаторами преступления стали украинские спецслужбы. Исполнителем была гражданка Украины 1979 года рождения, которая прибыла в Россию 23 июля вместе со своей 12-летней дочерью.



Следствие выяснило, что женщина снимала квартиру в Москве в доме, где жила Дугина. Слежку за журналисткой она вела на машине Mini Cooper и трижды меняла номера. 20 августа предполагаемая злоумышленница с дочерью приехала на фестиваль «Традиция», где выступала Дугина, а на следующий день после управляемого подрыва машины журналистки они уехали через Псков в Эстонию.