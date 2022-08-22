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    ФСБ: Убийство Дарьи Дугиной раскрыто

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    Убийство Дарьи Дугиной

    ФСБ: Убийство Дарьи Дугиной раскрыто, исполнительница – гражданка Украины

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    Убийство журналистки Дарьи Дугиной в Подмосковье раскрыто, предполагаемая исполнительница скрылась в Эстонии. Об этом 22 августа сообщили в ФСБ России, пишет РИА Новости.

    По данным ведомства, организаторами преступления стали украинские спецслужбы. Исполнителем была гражданка Украины 1979 года рождения, которая прибыла в Россию 23 июля вместе со своей 12-летней дочерью.

    Следствие выяснило, что женщина снимала квартиру в Москве в доме, где жила Дугина. Слежку за журналисткой она вела на машине Mini Cooper и трижды меняла номера. 20 августа предполагаемая злоумышленница с дочерью приехала на фестиваль «Традиция», где выступала Дугина, а на следующий день после управляемого подрыва машины журналистки они уехали через Псков в Эстонию.

    Материалы расследования переданы в Следственный комитет.

    Александр и Дарья Дугины 20 августа возвращались с литературно-музыкального фестиваля «Традиция». Около 9 вечера в автомобиле, за рулем которого находилась 29-летняя дочь философа и политолога, сработало взрывное устройство. Дарья Дугина погибла на месте.

    Дарья Дугина окончила философский факультет МГУ и писала политические материалы для телеканалов RT и «Царьград». После поездки в Донбасс Дугину внесла в санкционные списки Великобритания. Подробнее о том, чем известны Дугина и её отец, в материале «Фонтанки».

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