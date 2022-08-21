СК: Убийство Дарьи Дугиной носит заказной характер

Следствие полагает, что убийство журналиста и политолога Дарьи Платоновой планировалось заранее и имело заказной характер. Об этом 21 августа сообщает Следственный комитет России. В ведомстве уточнили, что взрывное устройство, которое сдетонировало, было установлено под днищем машины дочери Дугина.



Глава СКР Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело в центральный аппарат «для объективного всестороннего расследования».

Взрыв в машине, за рулем которой находилась дочь известного политолога Александра Дугина, произошел около 9 вечера 20 августа. Женщина погибла, возбуждено дело по статье об убийстве общеопасным способом. Музыкант Петр Лундстрем заявил, что сам Дугин должен был ехать в той же машине, но в последний момент сел в другую.