«Решение президентом принято». Медведев назвал число принятых на службу контрактников в 2023 году

C 1 января 2023 года на контрактную службу в ВС РФ принято 410 тысяч человек. Набор контрактников продолжится в 2024 году. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Видео его слов в четверг, 9 ноября, опубликовало РИА Новости.

«В общей сложности с 1 января текущего года на контракт принято около 410 тысяч человек. Работа по привлечению военнослужащих на контракт будет продолжена и в следующем году. Решение президентом принято», — сказал Медведев в ходе заседания.



По словам зампреда Совбеза, работа по привлечению контрактников «идет неплохо». «Мы не наблюдаем никакого оттока, наоборот, наблюдаем скорее увеличение числа тех, кто готов защищать свою Родину», — уточнил Дмитрий Медведев.

