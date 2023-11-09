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    «Решение президентом принято». Медведев назвал число принятых на службу контрактников в 2023 году

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    C 1 января 2023 года на контрактную службу в ВС РФ принято 410 тысяч человек. Набор контрактников продолжится в 2024 году. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Видео его слов в четверг, 9 ноября, опубликовало РИА Новости.

    «В общей сложности с 1 января текущего года на контракт принято около 410 тысяч человек. Работа по привлечению военнослужащих на контракт будет продолжена и в следующем году. Решение президентом принято», — сказал Медведев в ходе заседания.

    По словам зампреда Совбеза, работа по привлечению контрактников «идет неплохо». «Мы не наблюдаем никакого оттока, наоборот, наблюдаем скорее увеличение числа тех, кто готов защищать свою Родину», — уточнил Дмитрий Медведев.

    Депутат Госдумы Андрей Гурулев уточнял, что у Минобороны до конца года стоит план по набору 420 тысяч военнослужащих по контракту.

    Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что в настоящее время необходимость в дополнительной мобилизации в стране отсутствует. «Идет активный набор на контракт. <…> Все задачи выполняются в рамках этого набора», — добавил он.

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