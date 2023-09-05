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    Мобилизация

    Глава комитета ГД по обороне назвал фейком «приказ о мобилизации с 11 сентября»

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    Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов назвал распространяющий в соцсетях «приказ Минобороны о дополнительной мобилизации» фейком. Об этом во вторник, 5 сентября, парламентарий заявил агентству ТАСС.

    По его словам, «это полная ерунда» и «фейковый документ», который был сделан противниками России и специально вброшен в социальные сети. «Не надо на это реагировать и не надо обращать внимание», — заявил Картаполов.

    Также глава комитета по обороне заявил, что в настоящее время необходимость в дополнительной мобилизации отсутствует. «Идет активный набор на контракт. <…> Все задачи выполняются в рамках этого набора», — добавил он.

    Накануне в социальных сетях и Telegram-каналах начал распространяться якобы «приказ» за подписью министра обороны РФ Сергея Шойгу о начале новой волны мобилизации с 11 сентября.

    Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал, что с января 2023 года уже около 280 тысяч человек подписали контракт с ВС РФ. Депутат Госдумы Андрей Гурулев уточнил, что у Минобороны до конца года стоит план по набору 420 тысяч военнослужащих по контракту.

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    Андрей КартаполовМобилизация
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