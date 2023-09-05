Глава комитета ГД по обороне назвал фейком «приказ о мобилизации с 11 сентября»

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов назвал распространяющий в соцсетях «приказ Минобороны о дополнительной мобилизации» фейком. Об этом во вторник, 5 сентября, парламентарий заявил агентству ТАСС.

По его словам, «это полная ерунда» и «фейковый документ», который был сделан противниками России и специально вброшен в социальные сети. «Не надо на это реагировать и не надо обращать внимание», — заявил Картаполов.



Также глава комитета по обороне заявил, что в настоящее время необходимость в дополнительной мобилизации отсутствует. «Идет активный набор на контракт. <…> Все задачи выполняются в рамках этого набора», — добавил он.

