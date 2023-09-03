Медведев рассказал, сколько людей подписали контракт с ВС РФ за 2023 год

Около 280 тысяч человек поступили на контрактную службу в Вооруженные силы РФ с января 2023 года. Об этом рассказал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев во время поездки на Сахалин, где он провел совещание с главами регионов на Дальнем Востоке по доукомплектованию ВС РФ контрактниками.



«По данным Министерства обороны, с 1 января в ряды Вооруженных сил принято на контракт порядка 280 тысяч человек», — сказал он (цитата по ТАСС). По словам Медведева, часть из них — это лица, пребывавшие в запасе, а остальные — добровольцы и иные категории.