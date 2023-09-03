Медведев рассказал, сколько людей подписали контракт с ВС РФ за 2023 год

Около 280 тысяч человек поступили на контрактную службу в Вооруженные силы РФ с января 2023 года. Об этом рассказал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев во время поездки на Сахалин, где он провел совещание с главами регионов на Дальнем Востоке по доукомплектованию
«По данным Министерства обороны, с 1 января в ряды Вооруженных сил принято на контракт порядка 280 тысяч человек», — сказал он (цитата по ТАСС). По словам Медведева, часть из них — это лица, пребывавшие в запасе, а остальные — добровольцы и иные категории.
В начале августа заместитель главы Совбеза отмечал, что на тот момент на службу по контракту с начала года приняли более 231 тысячи человек. При этом в июне темпы набора контрактников в вооруженные силы увеличились до 1,4 тысячи человек в день.
В конце 2022 года министр обороны Сергей Шойгу предложил увеличить численность вооруженных сил с нынешних 1,1 миллиона человек до 1,5 миллиона, в том числе служащих по контракту — до 695 тысяч человек.