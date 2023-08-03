Медведев раскрыл, сколько контрактников приняли в российскую армию с начала года

Более 231 тысячи человек, по данным Минобороны, приняты на службу по контракту в России в период с 1 января по 3 августа 2023 года. Об этом заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросам доукомплектования Вооруженных Сил.



По его словам, задача остается прежней — сделать службу по контракту престижной, для чего были приняты «экономические, социальные и технологические решения», удалось адаптировать систему отбора к условиям СВО. Кроме того, «удалось существенным образом повысить социальную защищенность военнослужащих и их семей».

