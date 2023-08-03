Медведев раскрыл, сколько контрактников приняли в российскую армию с начала года

Более 231 тысячи человек, по данным Минобороны, приняты на службу по контракту в России в период с 1 января по 3 августа 2023 года. Об этом заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросам доукомплектования Вооруженных Сил.
По его словам, задача остается прежней — сделать службу по контракту престижной, для чего были приняты «экономические, социальные и технологические решения», удалось адаптировать систему отбора к условиям СВО. Кроме того, «удалось существенным образом повысить социальную защищенность военнослужащих и их семей».
Напомнил он и о единовременных и региональных выплатах контрактникам, кредитных каникулах. «Результаты этих и других мер государства очевидны», — заключил Медведев.
Экс-президент называл количество принятых на контракт не так давно. В начале июля он говорил, что с 1 января по 4 июля 2023 года в ряды Вооруженных Сил принято более 185 тысяч человек. Тогда Медведев отмечал, что только за одну неделю контракт с ВС РФ подписали почти 10 тысяч человек.
«Фонтанка» писала, что сегодня контрактников провожали на Витебском вокзале в Петербурге. Бойцов ждет подготовка и отправка на СВО. Главные кадры — в нашем материале.