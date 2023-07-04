«Мятеж не повлиял». Медведев раскрыл, сколько контрактников приходят в армию

С 1 января по 4 июля 2023 года в ряды Вооруженных сил принято более 185 тысяч человек. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев на совещании по доукомплектованию ВС РФ контрактниками.



«В результате принятых мер и работы в регионах темпы отбора по контракту в июне увеличились до 1 400 человек в день. Хочу отметить, что попытка вооруженного мятежа не изменила отношения граждан к контрактной службе в зоне СВО», — сказал Медведев, добавив, что контрактники и добровольцы «демонстрируют очень высокий уровень поддержки президента, государства и готовы защищать Родину». Он отметил, что только за последнюю неделю контракт с ВС РФ подписали почти 10 тысяч человек.