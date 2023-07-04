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    «Мятеж не повлиял». Медведев раскрыл, сколько контрактников приходят в армию

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    24 комментария

    С 1 января по 4 июля 2023 года в ряды Вооруженных сил принято более 185 тысяч человек. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев на совещании по доукомплектованию ВС РФ контрактниками.

    «В результате принятых мер и работы в регионах темпы отбора по контракту в июне увеличились до 1 400 человек в день. Хочу отметить, что попытка вооруженного мятежа не изменила отношения граждан к контрактной службе в зоне СВО», — сказал Медведев, добавив, что контрактники и добровольцы «демонстрируют очень высокий уровень поддержки президента, государства и готовы защищать Родину». Он отметил, что только за последнюю неделю контракт с ВС РФ подписали почти 10 тысяч человек.

    Еще одна тема, которую затронул Медведев, — ситуация с поставками вооружений в армию. Он рассказал, что в регионах страны есть достаточно много конфиската, который изъяли у браконьеров и других нарушителей. Экс-президент заявил, что их техника может быть использована в зоне СВО. Речь идет в том числе о быстроходных катерах, автомобилях, гусеничной и другой технике, в которой нуждаются Вооруженные силы. Медведев предложил Генпрокуратуре, ФСБ и ФТС совместно с региональными властями и Минобороны принять меры по оперативной передаче такой техники в войска.

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    Комментарии 24

    27464327104 Июл 2023 в 19:45
    Корректно статистику надо подавать в виде баланса: поступило столь только человек за минусом столь только выбыло человек. А вот последнее мы не знаем.
    +1−0
    ЧуЖоЙ04 Июл 2023 в 19:39
    "зампред Совбеза Дмитрий Медведев"🥹🫣😩 Дальше не смог, уже это в голове не уложилось, надо подумать.
    +0−0
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