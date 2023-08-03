На Витебском вокзале проводили тех, кого ждет СВО. Родные плакали, а Беглов сказал, что натовское оружие против русского солдата бессильно

Петербуржцев, заключивших контракт на прохождение службы в российской армии, проводили на Витебском вокзале. Церемония, в которой приняли участие губернатор Александр Беглов и исполняющий обязанности городского военкома Марат Урмансов, состоялась 3 августа в Картинном зале. Церемонию проводов и момент отправки запечатлела и корреспондент «Фонтанки».
Губернатор Беглов, как сообщает Смольный, сказал новоиспеченным контрактникам, что сегодня путем службы Отечеству идут «самые лучшие, самые достойные граждане страны». Напомнил он и о том, что украинские военные ведут «крупномасштабное стратегическое наступление», однако сделал ремарку, что «враг не добился и не добьётся успеха», а «хваленое натовское оружие бессильно против отваги и стойкости русского солдата».
Вспомнил губернатор и историю, отметив, что с перронов Витебского вокзала на фронты Первой мировой войны отправлялась Русская гвардия. А в июле 1941 года оттуда навстречу фашистам выходили эшелоны Ленинградского народного ополчения. В октябре 2022 года здесь провожали бойцов танкового батальона «Аврора».
По данным городской администрации, сегодня на Витебском вокзале проводили 50 человек. «Военнослужащие, заключившие контракт, после подготовки будут служить в различных родах войск, участвующих в специальной военной операции», — добавили в Смольном.