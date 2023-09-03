«Мы пошли другим путем». Депутат Госдумы Гурулев рассказал, будет ли новая волна мобилизации

Проводить новую волну мобилизации в РФ пока не планируется. Об этом стало известно 3 сентября из заявления депутата Госдумы Андрея Гурулева.



«У нас постоянно кто-то пытается раскачивать обстановку. Слухи о мобилизации для чего? Для того чтобы народ ходил и бурчал. Я язык сломал говорить, что сегодня мы идем другим путем. У нас стоит план примерно 420 тысяч военнослужащих по контракту, который мы должны выполнить до конца года», — рассказал он телеканалу «Забайкалье».

По словам парламентария, процесс по набору контрактников идет и в Забайкальском крае. «И зарплата, и социальные гарантии довольно серьезные, и люди идут. Наш край свою задачу в этом вопросе выполняет», — поделился он.