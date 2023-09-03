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    «Мы пошли другим путем». Депутат Госдумы Гурулев рассказал, будет ли новая волна мобилизации

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    Проводить новую волну мобилизации в РФ пока не планируется. Об этом стало известно 3 сентября из заявления депутата Госдумы Андрея Гурулева.

    «У нас постоянно кто-то пытается раскачивать обстановку. Слухи о мобилизации для чего? Для того чтобы народ ходил и бурчал. Я язык сломал говорить, что сегодня мы идем другим путем. У нас стоит план примерно 420 тысяч военнослужащих по контракту, который мы должны выполнить до конца года», — рассказал он телеканалу «Забайкалье».

    По словам парламентария, процесс по набору контрактников идет и в Забайкальском крае. «И зарплата, и социальные гарантии довольно серьезные, и люди идут. Наш край свою задачу в этом вопросе выполняет», — поделился он.

    Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал, что с января 2023 года уже около 280 тысяч человек подписали контракт с ВС РФ.

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