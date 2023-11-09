Володин: у Москвы возникают основания для действий в отношении активов стран G7

Предполагаемое изъятие замороженных российских активов за рубежом — это преступление, которое «должно получить оценку международных структур и иностранных государств». Об этом 9 ноября в своём телеграм-канале заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

На экономику России, по его словам, «это решение не повлияет».



«Ранее президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия уже заработала в два раза больше, чем у неё заморозили золотовалютных резервов», — отмечает спикер.



При этом, по его словам, у Москвы «возникают моральные и юридические основания для действий в отношении активов стран G7, которых больше, чем замороженных российских средств».

