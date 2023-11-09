Володин: у Москвы возникают основания для действий в отношении активов стран G7

Предполагаемое изъятие замороженных российских активов за рубежом — это преступление, которое «должно получить оценку международных структур и иностранных государств». Об этом 9 ноября в своём телеграм-канале заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
На экономику России, по его словам, «это решение не повлияет».
«Ранее президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия уже заработала в два раза больше, чем у неё заморозили золотовалютных резервов», — отмечает спикер.
При этом, по его словам, у Москвы «возникают моральные и юридические основания для действий в отношении активов стран G7, которых больше, чем замороженных российских средств».
По мнению Володина, западные страны из-за такого решения «разрушили миф о неприкосновенности собственности, на которой базировалась правовая система США и стран ЕС».
«Ни одно государство, никакой бизнес или частные инвесторы не будут вкладываться в эти страны, понимая, что средства могут быть похищены по надуманным предлогам», — написал Володин.
Несколько дней назад Володин уже заявлял, что в случае конфискации замороженных средств России за рубежом ответ будет симметричным.
До этого председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что лидеры стран ЕС собираются и дальше предоставлять Украине военную и финансовую помощь.