    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 5

    0 м/с, штиль

    754мм

    91%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd92.2eur98.44

    Володин: у Москвы возникают основания для действий в отношении активов стран G7

    2380
    17 комментариев

    Предполагаемое изъятие замороженных российских активов за рубежом — это преступление, которое «должно получить оценку международных структур и иностранных государств». Об этом 9 ноября в своём телеграм-канале заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

    На экономику России, по его словам, «это решение не повлияет».

    «Ранее президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия уже заработала в два раза больше, чем у неё заморозили золотовалютных резервов», — отмечает спикер.

    При этом, по его словам, у Москвы «возникают моральные и юридические основания для действий в отношении активов стран G7, которых больше, чем замороженных российских средств».

    По мнению Володина, западные страны из-за такого решения «разрушили миф о неприкосновенности собственности, на которой базировалась правовая система США и стран ЕС».

    «Ни одно государство, никакой бизнес или частные инвесторы не будут вкладываться в эти страны, понимая, что средства могут быть похищены по надуманным предлогам», — написал Володин.

    Несколько дней назад Володин уже заявлял, что в случае конфискации замороженных средств России за рубежом ответ будет симметричным.

    До этого председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что лидеры стран ЕС собираются и дальше предоставлять Украине военную и финансовую помощь.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Вячеслав Володин
    ЛАЙК4
    СМЕХ11
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 17

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    17
    close