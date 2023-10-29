Володин пригрозил Евросоюзу симметричной конфискацией активов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в случае конфискации замороженных средств России за рубежом ответ РФ будет симметричным. Об этом он написал 29 октября в своем телеграм-канале.

«Ряд европейских политиков во главе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен <...> вновь начали разговоры о воровстве замороженных средств нашей страны, чтобы за счет них продолжить милитаризацию Киева», — говорится в сообщении.

По словам спикера Госдумы, если такое решение будет принято, Россия конфискует «гораздо большие активы, принадлежащие недружественным странам». Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что лидеры стран ЕС собираются и дальше предоставлять Украине военную и финансовую помощь.

