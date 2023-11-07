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    Среди пленных ХАМАС есть россиянки

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    6 комментариев

    Среди пленных палестинского движения ХАМАС обнаружены две россиянки. Об этом пишет во вторник, 7 ноября, РИА Новости со ссылкой на интервью члена политбюро ХАМАС Мусы Абу Марзука в интервью британским СМИ.

    Члены движения «искали и нашли двух пленных женщин» из России. Еще во время визита ХАМАС в Москву обсуждалась судьба 8 человек с российским гражданством, которые были взяты в плен.

    «Мы их освободим, но необходимо остановить боевые действия», — сказал Марзук.

    По его словам, ХАМАС сможет передать россиянок и других пленных Красному Кресту, если Израиль прекратит огонь.

    Конфликт на Ближнем Востоке обострился утром 7 октября после масштабной ракетной атаки из сектора Газа на Израиль и проникновения бойцов ХАМАС в приграничные районы. В ответ Армия обороны Израиля начала в секторе Газа операцию «Железные мечи».

    Израильские военные взяли под контроль все поселения возле границы с Газой и начали наносить авиаудары по объектам на территории сектора, в том числе и по гражданским.

    К 24 октября жертвами израильско-палестинского конфликта стали 19 граждан РФ,     сообщил постпред России в ООН Василий Небензя.

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    Комментарии 6

    Гость07 Ноя 2023 в 20:50
    Что они там делали?
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