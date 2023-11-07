Среди пленных ХАМАС есть россиянки

Среди пленных палестинского движения ХАМАС обнаружены две россиянки. Об этом пишет во вторник, 7 ноября, РИА Новости со ссылкой на интервью члена политбюро ХАМАС Мусы Абу Марзука в интервью британским СМИ.

Члены движения «искали и нашли двух пленных женщин» из России. Еще во время визита ХАМАС в Москву обсуждалась судьба 8 человек с российским гражданством, которые были взяты в плен.



«Мы их освободим, но необходимо остановить боевые действия», — сказал Марзук.



По его словам, ХАМАС сможет передать россиянок и других пленных Красному Кресту, если Израиль прекратит огонь.