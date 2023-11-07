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    Суд арестовал водителя утонувшего в Неве «Мерседеса», в котором погибла многодетная мать

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    Водителю автомобиля, который утонул в Невском районе Петербурга вечером 5 ноября, избрали меру пресечения. В машине погибла пассажирка.

    Следствие ходатайствовало о заключении водителя «Мерседеса» под стражу, указывая на то, что мужчина является гражданином другого государства, а его временная регистрация истекла в декабре 2022 года и не продлевалась, сообщает 7 ноября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Фигурант официально не трудоустроен и не имеет легального источника доходов и устойчивых социальных связей. Ранее обвиняемый привлекался к административной ответственности за уклонение от выезда из России и за нарушение ПДД, в том числе правил перевозки людей.

    Сам мужчина просил избрать другую меру пресечения. Но Невский районный суд Петербурга в итоге согласился со следствием и постановил заключить водителя под стражу на два месяца — до 5 января 2024 года.

    Напомним, что ДТП произошло 5 ноября около 17:58. По версии следствия, водитель Mercedes-Benz С180, следовавший по грунтовой дороге у дома 18, корпус 2, по Рыбацкому проспекту, остановился на уклоне проезжей части и вышел из машины, не приняв мер, исключающих самопроизвольное движение машины. В итоге автомобиль съехал в Неву и утонул. Произошедшее попало на видео. В этот момент в салоне «Мерседеса» находилась пассажирка, она погибла. У женщины остались четверо детей, младшему — 3,5 года.

    В понедельник, 6 ноября, водителя задержали. В тот же день ему предъявили обвинение по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). Правоохранителям он рассказал свою версию произошедшего.

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