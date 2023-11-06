В утонувшем в Неве «Мерседесе» погибла многодетная петербурженка. Её младшему ребёнку всего три года

Многодетная мать погибла в результате странного ДТП в Рыбацком, где автомобиль съехал в воду на глазах у водителя.



По данным «Фонтанки», на пассажирском сиденье тонувшего «Мерседеса» находилась 33-летняя женщина. Она вместе с супругом воспитывала четырёх детей: сына и трёх дочерей. Старшей девочке 12 лет. В соцсетях она выкладывает фото с подружками. Ничего тревожного на её страницах нет. Младшему сыну три с половиной года. Муж погибшей также в соцсетях публиковал фото с детьми.

Накануне вечером на Рыбацком проспекте автомобиль с женщиной в салоне съехал в воду. Водитель пытался его остановить, но сам остался на берегу. Возбуждено уголовное дело о нарушении эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека.