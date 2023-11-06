После гибели женщины в утонувшем в Неве «Мерседесе» возбуждено уголовное дело

Уголовное дело возбуждено по факту съезда «Мерседеса» с пассажиркой в Неву в Рыбацком. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 6 ноября.



Произошедшее квалифицировали по части 3-й статьи 264-й УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Водителя задержали накануне. По его словам, автомобиль на Рыбацком проспекте покатился в воду, когда он вышел из салона. Мужчина пытался остановить «Мерседес», но побоялся оказаться в воде, поэтому остался на берегу. Машина с пассажиркой утонула. Происшествие попало на видео.