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    Водитель задержан. Показываем, как в Неву скатился «Мерседес», в котором нашли мёртвую пассажирку

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    72 комментария

    Полиция разбирается в обстоятельствах гибели женщины в Рыбацком. Её мертвой вытащили из салона утонувшего автомобиля. Водитель при этом остался на берегу.

    ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

    Как стало известно «Фонтанке» 6 ноября, накануне в шесть вечера в полицию поступило сообщение о том, что напротив 18-го дома на Рыбацком проспекте утонул автомобиль с девушкой в салоне. Приехавшие на место сотрудники увидели в Неве старенький «Мерседес». Водитель стоял на берегу.

    32-летний мужчина рассказал, что вышел из салона, а автомобиль покатился в реку. Он заскочил обратно на водительское кресло, но изменить траекторию движения уже не смог и под угрозой собственной смерти выбрался на сушу. «Мерседес» оказался в воде вместе с 33-летней пассажиркой. Женщину достали из воды уже мертвой.

    Водитель приехал в Петербург из Таджикистана. В отношении него составлен протокол о нарушении правил пребывания в РФ. Также за ним числятся три оплаченных штрафа за нарушение ПДД.

    «Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — добавили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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    Комментарии 72

    Гость06 Ноя 2023 в 13:21
    Случайностей не бывает.
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