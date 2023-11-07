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    Не хотел мешать разговору с родными. Как водитель утонувшего в Петербурге «Мерседеса» с женщиной объяснил произошедшее

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    Водителю утонувшего в Неве «Мерседеса» предъявили обвинение по делу о «нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека». Он винит во всем отказавшую технику.

    33-летний мужчина рассказал в правоохранительных органах о том, как машина оказалась на спуске у Невы и как съехала в воду, стало известно «Фонтанке» 7 ноября. По предварительной информации, на уклоне грунтовой дороги, ведущей к реке, в районе дома 18 по Рыбацкому проспекту «Мерседес» остановился для того, чтобы водитель мог поговорить с продавцом. Он вышел из салона, оставив на переднем сидении свою знакомую — 33-летнюю многодетную мать. Она якобы не была пристегнута. Машину при этом он заглушил и даже вытащил ключи из замка зажигания. На ручник не ставил, так как тот не работал. Потом он ходил рядом, так как знакомой позвонили родные, и он не хотел мешать.

    Водитель увидел, что «Мерседес» начал двигаться, и успел вскочить в салон. Но педаль тормоза не реагировала, а руль был заблокирован, так как мотор был заглушен. Уже в воде мужчина смог открыть свою дверь и выбраться на берег.

    Женщина погибла. Произошедшее попало на видео.

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