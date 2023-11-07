Атака 17 беспилотников на Крым: в Севастополе начался пожар

Минобороны РФ отчиталось о пресечении атаки с применением 17 БПЛА самолетного типа утром
«Дежурными средствами ПВО девять украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожено и восемь перехвачено над акваторией Черного моря и территорией Республики Крым», — говорится в сообщении.
В Севастополе отработала система ПВО, написал в 05:04 в своем телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев.
Обломки одного из сбитых беспилотников, по данным спасательной службы, упали на крышу частного дома в селе Андреевка на территории Севастополя, начался пожар. К 05:19 возгорание было ликвидировано. Никто не пострадал.
«Все службы продолжают контроль обстановки», — добавил губернатор.
4 ноября, напомним, ВСУ нанесли удар 15 крылатыми ракетами по судостроительному заводу имени Бутомы в Керчи. Средства ПВО сбили 13. В результате попадания крылатой ракеты получил повреждения корабль, находившийся на заводе.