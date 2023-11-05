Крылатая ракета ударила по судостроительному заводу в Керчи, повреждён корабль

Подробности атаки на Крым 4 ноября сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.



По данным министерства, ВСУ нанесли удар 15 крылатыми ракетами по судостроительному заводу имени Бутомы, расположенному в Керчи. Средства ПВО сбили 13 из них. В результате попадания крылатой ракеты получил повреждения корабль, находившийся на заводе.



Ранее глава региона Сергей Аксёнов проинформировал о работе системы ПВО.



«Часть обломков сбитых ракет упала на территорию одного из сухих доков. Пострадавших нет», — написал Аксёнов.

