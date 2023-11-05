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    Крылатая ракета ударила по судостроительному заводу в Керчи, повреждён корабль

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    25 комментариев

    Подробности атаки на Крым 4 ноября сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

    По данным министерства, ВСУ нанесли удар 15 крылатыми ракетами по судостроительному заводу имени Бутомы, расположенному в Керчи. Средства ПВО сбили 13 из них. В результате попадания крылатой ракеты получил повреждения корабль, находившийся на заводе.

    Ранее глава региона Сергей Аксёнов проинформировал о работе системы ПВО.

    «Часть обломков сбитых ракет упала на территорию одного из сухих доков. Пострадавших нет», — написал Аксёнов.

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    Комментарии 25

    Гость05 Ноя 2023 в 04:11
    Все идет по плану .
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