Над Крымом сбили ракеты, обломки упали на судостроительный завод

Система ПВО отработала 4 ноября в Крыму — в районе судостроительного завода имени Бутомы в Керчи, сообщил глава региона Сергей Аксёнов.
«Часть обломков сбитых ракет упала на территорию одного из сухих доков. Пострадавших нет», — написал Аксёнов.
В 16:40 губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своём телеграм-канале предупредил об объявлении воздушной тревоги.
«Дым в районе Севастопольской бухты — это военные используют табельные средства маскировки», — новость дополняется.
UPD: Отбой воздушной тревоги дан в 18:16.
Воздушную тревогу в Севастополе объявляют регулярно. 2 ноября в Крыму были перехвачены пять беспилотников, один сбит над морем.