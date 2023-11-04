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    Над Крымом сбили ракеты, обломки упали на судостроительный завод

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    Система ПВО отработала 4 ноября в Крыму — в районе судостроительного завода имени Бутомы в Керчи, сообщил глава региона Сергей Аксёнов.

    «Часть обломков сбитых ракет упала на территорию одного из сухих доков. Пострадавших нет», — написал Аксёнов.

    В 16:40 губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своём телеграм-канале предупредил об объявлении воздушной тревоги.

    «Дым в районе Севастопольской бухты — это военные используют табельные средства маскировки», — новость дополняется.

    UPD: Отбой воздушной тревоги дан в 18:16.

    Воздушную тревогу в Севастополе объявляют регулярно. 2 ноября в Крыму были перехвачены пять беспилотников, один сбит над морем.

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