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    Россия готова защищать права задержанного во Франции совладельца «Альфа-Групп»

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    Россия будет содействовать защите прав совладельца компании «Альфа-Групп» Алексея Кузьмичева как российского гражданина, если он пожелает этого. Об этом во вторник, 31 октября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    «После получения информации [от диппредставительства], а также если будет на то пожелание задержанного, конечно же, мы будем содействовать в защите его прав как гражданина РФ», — отметил Дмитрий Песков (цитата по ТАСС).

    При этом официальный представитель Кремля пояснил, что не знаком с ситуацией с задержанием Кузьмичева. Он прочитал о произошедшем в СМИ.

    Ранее французская газета Le Monde сообщила, что Алексей Кузьмичев был задержан полицией по подозрению в отмывании денег и финансовых махинациях. В его квартире в Париже и на вилле в Сен-Тропе прошли обыски. Национальная финансовая прокуратура (PNF) Франции подтвердила информацию. 15 марта 2022 года Кузьмичев попал под санкции Евросоюза, в этот момент он находился во Франции.

    Во вторник PNF сообщила РИА Новости, что Кузьмичев был задержан утром в понедельник, он может оставаться под стражей максимум 48 часов. В ведомстве не стали отвечать, будут ли приняты другие меры к задержанному бизнесмену.

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    Дмитрий ПесковКремльАлексей КузьмичевАльфа-Групп
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