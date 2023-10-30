Le Monde: во Франции задержан совладелец «Альфа-Групп» Алексей Кузьмичев

В Париже полиция задержала совладельца компании «Альфа-Групп» Алексея Кузьмичева по подозрению в отмывании денег. Об этом 30 октября пишет французская газета Le Monde.
По информации издания, Кузьмичев был задержан в понедельник, в его доме в Париже и на вилле в Сен-Тропе прошли обыски. Национальная финансовая прокуратура (PNF) подтвердила этот факт, отметив, что в рейде приняли участие более 60 агентов Бюро по борьбе с коррупцией, финансовыми преступлениями, еще около 40 сотрудников спецотряда полиции. По сообщению Le Monde, во время обысков были обнаружены пачки наличных денег.
Против бизнесмена начаты сразу три расследования по обвинениям в отмывании денег и финансовых махинациях, а также в нарушении санкций. Кузьмичев попал под санкции 15 марта 2022 года. В момент публикации нового санкционного списка он был во Франции по семейным причинам. Однако санкции запрещают находиться на территории Евросоюза.
На две его яхты, пришвартованные в Антибе и Каннах, наложили арест. Кузьмичев это решение оспорил в суде. В декабре прошлого года суд постановил освободить вторую задержанную яхту Кузьмичева.