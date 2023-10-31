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    Проводить чемпионат мира по футболу в 2034 году вызвалась только одна страна

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    Единственным претендентом на проведение чемпионата мира по футболу 2034 года остается Саудовская Аравия, сообщил 31 октября журналист газеты The New York Times (NYT) Тарик Панья в своих соцсетях.

    Ранее Федерация футбола Саудовской Аравии подала заявку на проведение ЧМ-2034. По словам Панья, Австралия не будет претендовать на проведение чемпионата, а крайний срок для подтверждения — сегодня. Таким образом, Саудовская Аравия будет единственной страной, «которая претендует на участие в тендерном процессе».

    В начале октября ФИФА объявила, что на проведение чемпионата мира 2034 года смогут претендовать только государства Азии и Океании. В 2026 году мероприятие пройдет в США, Канаде и Мексике. Президент ФИФА Джанни Инфантино допустил участие сборной России. В 2030 году мероприятие пройдет сразу на трех континентах — в Южной Америке, Европе и Африке.

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