Проводить чемпионат мира по футболу в 2034 году вызвалась только одна страна

Единственным претендентом на проведение чемпионата мира по футболу 2034 года остается Саудовская Аравия, сообщил 31 октября журналист газеты The New York Times (NYT) Тарик Панья в своих соцсетях.

Ранее Федерация футбола Саудовской Аравии подала заявку на проведение ЧМ-2034. По словам Панья, Австралия не будет претендовать на проведение чемпионата, а крайний срок для подтверждения — сегодня. Таким образом, Саудовская Аравия будет единственной страной, «которая претендует на участие в тендерном процессе».

В начале октября ФИФА объявила, что на проведение чемпионата мира 2034 года смогут претендовать только государства Азии и Океании. В 2026 году мероприятие пройдет в США, Канаде и Мексике. Президент ФИФА Джанни Инфантино допустил участие сборной России. В 2030 году мероприятие пройдет сразу на трех континентах — в Южной Америке, Европе и Африке.