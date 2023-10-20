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    В Кремле рассказали, как Путин относится к оценкам его деятельности в мире

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    41 комментарий

    Президент РФ Владимир Путин относится философски к оценкам своей деятельности в мире. Об этом в пятницу, 20 октября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    «Главное для Путина это все-таки отношение к нему людей в самой стране», — сказал представитель Кремля.

    Также Песков отметил, что в мире «есть ряд наблюдателей, которые отдают должное политическому весу Путина».

    Кроме того, есть те, добавил пресс-секретарь главы государства, кто, наоборот, считают, что «главное дело их жизни — это борьба с Путиным».

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    Комментарии 39

    Гость20 Окт 2023 в 14:44
    Натворил чудотворец,что всему миру лет 50 его уголовщинку разгребать.
    +0−0
    Chillen Tano20 Окт 2023 в 14:43
    Вертел?
    +0−0
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