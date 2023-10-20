В Кремле рассказали, как Путин относится к оценкам его деятельности в мире

Президент РФ Владимир Путин относится философски к оценкам своей деятельности в мире. Об этом в пятницу, 20 октября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Главное для Путина это все-таки отношение к нему людей в самой стране», — сказал представитель Кремля.



Также Песков отметил, что в мире «есть ряд наблюдателей, которые отдают должное политическому весу Путина».

Кроме того, есть те, добавил пресс-секретарь главы государства, кто, наоборот, считают, что «главное дело их жизни — это борьба с Путиным».