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    Лосиха ест гриб — смотрите видео. Ей подойдёт не только белый, но и мухомор

    2009
    4 комментария

    У грибников в лесу есть мощные конкуренты. Лоси употребляют в пищу более десяти видов грибов, среди которых белые, грузди, опята, маслята, рыжики. Они едят даже красные мухоморы: с помощью небольшой порции яда они, скорее всего, изгоняют из желудочно-кишечного тракта паразитов. Об этом рассказывает 20 октября биолог Павел Глазков, автор канала «Каждой твари по паре». Во Всеволожском районе Ленинградской области он снял на видео, как лосиха ест гриб.

    У лосей до конца октября продолжается гон. Самку с двумя лосятами, родившимися нынешней весной, всюду сопровождает жених. Самцы в это время почти ничего не едят и сильно худеют.

    «В какой-то момент лось решил все же отведать свежего грибочка, но сделал он это как-то без особого аппетита. Его мысли сейчас заняты другими важными задачами. Нужно постоянно быть начеку, чтобы рогатые конкуренты не увели невесту», — комментирует Павел Глазков.

    Несмотря на заморозки и первый снег, в лесу продолжается рост грибов. Некоторые петербуржцы все ещё набирают полные корзины. «Фонтанка» показывала, что сейчас есть в лесу.

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    ЛосьЛосиГрибыГрибы в лесуЖивотныеПриродаПавел Глазков
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    Комментарии 4

    Гость20 Окт 2023 в 10:27
    Подкрепившись мухоморами и потеряв связь с реальностью лось обычно выбегает на дорогу перед близко идущим транспортом.
    +0−0
    28089653020 Окт 2023 в 10:15
    А эти лоси не кушают ли краснокнижные грибочки? Где грибная полиция? Проверили?
    +0−0
    28024381120 Окт 2023 в 10:09
    Красавцы!
    +0−0
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