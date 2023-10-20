Лосиха ест гриб — смотрите видео. Ей подойдёт не только белый, но и мухомор

У грибников в лесу есть мощные конкуренты. Лоси употребляют в пищу более десяти видов грибов, среди которых белые, грузди, опята, маслята, рыжики. Они едят даже красные мухоморы: с помощью небольшой порции яда они, скорее всего, изгоняют из желудочно-кишечного тракта паразитов. Об этом рассказывает 20 октября биолог Павел Глазков, автор канала «Каждой твари по паре». Во Всеволожском районе Ленинградской области он снял на видео, как лосиха ест гриб.
У лосей до конца октября продолжается гон. Самку с двумя лосятами, родившимися нынешней весной, всюду сопровождает жених. Самцы в это время почти ничего не едят и сильно худеют.
«В какой-то момент лось решил все же отведать свежего грибочка, но сделал он это как-то без особого аппетита. Его мысли сейчас заняты другими важными задачами. Нужно постоянно быть начеку, чтобы рогатые конкуренты не увели невесту», — комментирует Павел Глазков.
Несмотря на заморозки и первый снег, в лесу продолжается рост грибов. Некоторые петербуржцы все ещё набирают полные корзины. «Фонтанка» показывала, что сейчас есть в лесу.