Отец блогера Турала попал в больницу в Петербурге. За ним наблюдают не только врачи

Отца и братьев 18-летнего блогера Турала проверяют на предмет нарушения закона за возможное укрывательство. Во время розысков админа блога «Жизнь бродяги» проверили 60 человек из окружения семьи, шестерым грозит выдворение из России.



Как стало известно «Фонтанке» 19 октября, 48-летний отец блогера (вероятно, из-за волнения за сына) попал в больницу. Помимо врачей, там за ним присматривает полиция. Также под наблюдением находятся братья Турала.



Полиция в поисках админа «Жизни бродяги» установила все связи семьи. Было проверено шестьдесят человек. У шестерых из них оказались проблемы с документами о пребывании на территории РФ. Эти люди, по предварительной информации, находятся в полицейском центре для последующего выдворения за пределы Российской Федерации.

