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    Отец блогера Турала попал в больницу в Петербурге. За ним наблюдают не только врачи

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    55 комментариев

    Отца и братьев 18-летнего блогера Турала проверяют на предмет нарушения закона за возможное укрывательство. Во время розысков админа блога «Жизнь бродяги» проверили 60 человек из окружения семьи, шестерым грозит выдворение из России.

    Как стало известно «Фонтанке» 19 октября, 48-летний отец блогера (вероятно, из-за волнения за сына) попал в больницу. Помимо врачей, там за ним присматривает полиция. Также под наблюдением находятся братья Турала.

    Полиция в поисках админа «Жизни бродяги» установила все связи семьи. Было проверено шестьдесят человек. У шестерых из них оказались проблемы с документами о пребывании на территории РФ. Эти люди, по предварительной информации, находятся в полицейском центре для последующего выдворения за пределы Российской Федерации.

    Внимание к блогу «Жизнь бродяги», где 18-летний житель Петербурга размещал видео с нападениями на пешеходов и прочие треш-ролики, привлек глава СК Бастрыкин. После этого СК Петербурга возбудил дело по статье «хулиганство», а затем еще по одной — «разжигание ненависти или вражды».

    Полиция установила всех участников видео — шестеро были доставлены в СК. Также нашли и потерпевших от действий блогеров.

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    Комментарии 55

    28027473819 Окт 2023 в 16:06
    ах, какие мы нежные. а когда сынуля безчинства над людьми творил, ничо нигде не болело. бумеранг он такой-не знаешь, куда прилетит
    +2−0
    Random_spb19 Окт 2023 в 15:38
    Когда гнильём и паленой водкой ночью торговал спокоен был, все норм, а тут бедняга аж до больнички разволновался...?
    +2−0
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