В Финляндии замечены подозрительные дроны и попытки кибератак

Подозрительные дроны летают возле электростанций в Тампере, сообщают 17 октября финские СМИ. Энергетикам известна принадлежность только некоторых их них. Финнов также тревожат странные люди на машинах с иностранными номерами.



Так, ведущие аэрофотосъемку БПЛА были замечены рядом с крупными электростанциями Tampereen Energia. Финская пресса сообщает, что «их назначение не всегда было ясно».



«Можно сказать, что мы обнаруживаем дроны каждые несколько месяцев», — цитируют СМИ главу концерна Юсси Лайтинена.



В Тампере местными законами разрешена запись изображения с дронов на высоте до 50 метров. Но раньше гидроэлектростанции не были настолько популярны как объекты съемок.

