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    В Финляндии замечены подозрительные дроны и попытки кибератак

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    11 комментариев

    Подозрительные дроны летают возле электростанций в Тампере, сообщают 17 октября финские СМИ. Энергетикам известна принадлежность только некоторых их них. Финнов также тревожат странные люди на машинах с иностранными номерами.

    Так, ведущие аэрофотосъемку БПЛА были замечены рядом с крупными электростанциями Tampereen Energia. Финская пресса сообщает, что «их назначение не всегда было ясно».

    «Можно сказать, что мы обнаруживаем дроны каждые несколько месяцев», — цитируют СМИ главу концерна Юсси Лайтинена.

    В Тампере местными законами разрешена запись изображения с дронов на высоте до 50 метров. Но раньше гидроэлектростанции не были настолько популярны как объекты съемок.

    Ранее сообщалось, что в воздухе вокруг энергетических объектов в Финляндии наблюдали необычное оживление на минувших выходных. На земле тоже видели странное.

    В Южном Саво внимание компании Järvi-Suomen Energia привлекло авто с норвежскими номерами. Очевидцы сообщили, что из машины вышел человек, который затем сфотографировал столбы линии напряжением 110 киловольт.

    А во дворе офиса компании Vatajankoski в Канкаанпяя заметили автомобиль с украинскими номерами. Служба безопасности подозревает, что его присутствие связано с попытками взлома внутренней беспроводной сети фирмы. Кроме того, на телекоммуникационные сети компании Vatajankoski было совершено около 850 000 попыток кибератаки с украинского IP-адреса.

    В полиции на вопросы финских журналистов ответили лишь, что «в настоящее время получают довольно много таких уведомлений».

    О подозрительных дронах в небе над юго-западе Финляндии сообщалось в октябре 2022 года. Тогда беспилотники видели около важных с точки зрения безопасности объектов, например станций водоснабжения. Финские власти тогда не смогли оперативно выяснить, кто это делал и зачем.

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    ФинляндияБеспилотникиЭлектростанции
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    Комментарии 11

    Гость18 Окт 2023 в 19:22
    Что-то комментаторов маловато. Новость неудобная?
    +0−0
    Гость18 Окт 2023 в 19:05
    эта веселая планета
    +0−0
    Гость18 Окт 2023 в 18:46
    СВО со всех сторон...
    +0−0
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