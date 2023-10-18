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    «Сейчас заводят кошечек и живут». Володин предложил со школы готовить мальчиков к семейной жизни

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    16 комментариев

    Без мужчины нет семьи, поэтому необходимо готовить мальчиков к семейной жизни еще со школы. С таким предложением 18 октября выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин, сообщает Дума ТВ.

    Дума ТВ

    «Надо в школах подумать о воспитании мальчиков, чтобы они готовились уже к тому, чтобы стать отцами, к отношениям, в том числе в семье и с женщиной», — заявил Вячеслав Володин после доклада вице-премьера РФ Татьяны Голиковой «О положении детей и семей, имеющих детей, в РФ».

    Политик посетовал на то, что сейчас мужчины не хотят создавать семью, вместо этого заводят кошечек и живут. По его мнению, холостые мужчины в 40 лет вряд ли уже создадут семью из-за боязни взять на себя такие обязательства.

    В среду, 18 октября, Татьяна Голикова рассказала о том, что России не хватает приблизительно 11 тысяч учителей. При этом в РФ снижаются младенческая смертность и количество детских домов — последнее связано с профилактической работой с родителями, чтобы сократить отказы от новорожденных.

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    Комментарии 16

    Гость18 Окт 2023 в 19:50
    Когда о добре начинают говорить люди типа Володина начинаешь неотвратимо понимать- добра не будет.
    +0−0
    27424757118 Окт 2023 в 19:48
    Здравствуйте, я Володин...

    - Мы тут все Володины! Фамилию свою назови!
    +1−0
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