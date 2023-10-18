Голикова рассказала, сколько учителей не хватает России

В России не хватает примерно 11 тысяч учителей, заявила 18 октября вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе выступления с докладом «О положении детей и семей, имеющих детей, в РФ» на пленарном заседании в Госдуме.

«Что касается нехватки [учителей в России], мы знаем, мы ее видим. Она оценивается приблизительно в 11 тыс. человек», — заявила Татьяна Голикова (цитата по ТАСС). По этому вопросу ведется работа, в том числе через проект «Земский учитель», благодаря которому уже пять тысяч человек привлечены в профессию, пояснила вице-премьер.

Также в своем докладе Голикова рассказала о том, что за последние пять лет количество детских домов в РФ уменьшилось почти на 19%, а число детей в них — на 29%. По ее мнению, эти данные подтверждают эффективность профилактической работы с родителями, которая направлена на сокращение отказов от новорожденных детей.