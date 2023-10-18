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    Голикова рассказала, сколько учителей не хватает России

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    20 комментариев

    В России не хватает примерно 11 тысяч учителей, заявила 18 октября вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе выступления с докладом «О положении детей и семей, имеющих детей, в РФ» на пленарном заседании в Госдуме.

    «Что касается нехватки [учителей в России], мы знаем, мы ее видим. Она оценивается приблизительно в 11 тыс. человек», — заявила Татьяна Голикова (цитата по ТАСС). По этому вопросу ведется работа, в том числе через проект «Земский учитель», благодаря которому уже пять тысяч человек привлечены в профессию, пояснила вице-премьер.

    Также в своем докладе Голикова рассказала о том, что за последние пять лет количество детских домов в РФ уменьшилось почти на 19%, а число детей в них — на 29%. По ее мнению, эти данные подтверждают эффективность профилактической работы с родителями, которая направлена на сокращение отказов от новорожденных детей.

    В свою очередь 30,5 тысячи детей-сирот были обеспечены жильем в прошлом году, что на 14% больше, чем в 2021-м. За девять месяцев текущего года 25,2 тысячи сирот получили жилье.

    В России продолжает снижаться младенческая смертность, причем происходит это с опережающими темпами, рассказала чиновница. За восемь месяцев 2023 года ее показатель составил 4,1 промилле.

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    Нехватка учителейДефицит кадровТатьяна Голикова
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    Комментарии 20

    MrPegge18 Окт 2023 в 17:59
    На мыло Голикову.
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    Гость18 Окт 2023 в 17:21
    Дайте зарплату такую как у участников СВО, делов то
    +0−0
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