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    Авиация Черноморского флота уничтожила морской беспилотник

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    Морская авиация Черноморского флота вечером 17 октября уничтожила в акватории Черного моря безэкипажный катер ВСУ. Об этом во вторник сообщает Минобороны РФ. Подробности уничтожения морского беспилотника не приводятся.

    Напомним, 14 сентября ВСУ пытались атаковать морским безэкипажным катером ракетный корабль на воздушной подушке Черноморского флота «Самум». Тогда морской дрон был уничтожен огнем из штатного вооружения корабля.

    В ночь на 2 сентября три безэкипажных полупогружных катера один за другим пытались атаковать Крымский мост.

    Об атаке морского беспилотника на корабли Черноморского флота сообщалось и 18 августа — тогда безэкипажный катер пытался подойти к сторожевику «Пытливый» и патрульному кораблю «Василий Быков».

    А 5 августа после, предположительно, атаки морского дрона, получил повреждения танкер «Сиг» петербургской компании «Транспетрочарт». Судно находилось на южном подходе к Керченскому проливу и получило пробоину.

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