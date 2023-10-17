В Кремле высказались о словах Байдена про «подавление Путина»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление американского лидера Джо Байдена о необходимости «подавить» президента РФ Владимира Путина, передает РИА Новости. Представитель Кремля во вторник, 17 октября, заявил, что в США с трудом могут объяснить, зачем это нужно, — у них ничего не получается и дальше не получится.



«И Байден делает такие заявления, и европейские лидеры. Они все хотят подавлять Россию, все хотят подавлять Путина», — сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что рано или поздно им надо будет дать объяснение своим гражданам. «Потому что они выбрасывают деньги впустую», — добавил он.