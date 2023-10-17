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    В Кремле высказались о словах Байдена про «подавление Путина»

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    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление американского лидера Джо Байдена о необходимости «подавить» президента РФ Владимира Путина, передает РИА Новости. Представитель Кремля во вторник, 17 октября, заявил, что в США с трудом могут объяснить, зачем это нужно, — у них ничего не получается и дальше не получится.

    «И Байден делает такие заявления, и европейские лидеры. Они все хотят подавлять Россию, все хотят подавлять Путина», — сказал Песков.

    Представитель Кремля отметил, что рано или поздно им надо будет дать объяснение своим гражданам. «Потому что они выбрасывают деньги впустую», — добавил он.

    Накануне Джо Байден рассказал о целях своего второго срока: урегулировании конфликта на Ближнем Востоке и подавлении России.

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