Байден рассказал о планах объединить Европу и подавить Россию

Президент США Джо Байден рассказал в интервью американскому телеканалу CBS о возможных целях своего второго срока на посту главы государства — это урегулирование конфликта на Ближнем Востоке и «подавление руководства России». Его слова в понедельник, 16 октября, опубликовал телеканал CBS.

У Байдена спросили: будет ли он баллотироваться в президенты, учитывая ситуацию в мире? 81-летний политик дал положительный ответ и рассказал о своих возможных планах.



«Если бы мы смогли добиться успеха в достижении нормализации ситуации на Ближнем Востоке. Я думаю, мы сможем это сделать. Представьте себе, что произойдет, если мы фактически объединим всю Европу, а Путина, наконец, подавят там, где он не сможет создавать те проблемы, которые он создавал. У нас есть огромные возможности», — сказал он.