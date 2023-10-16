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    Байден рассказал о планах объединить Европу и подавить Россию

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    66 комментариев

    Президент США Джо Байден рассказал в интервью американскому телеканалу CBS о возможных целях своего второго срока на посту главы государства — это урегулирование конфликта на Ближнем Востоке и «подавление руководства России». Его слова в понедельник, 16 октября, опубликовал телеканал CBS.

    У Байдена спросили: будет ли он баллотироваться в президенты, учитывая ситуацию в мире? 81-летний политик дал положительный ответ и рассказал о своих возможных планах.

    «Если бы мы смогли добиться успеха в достижении нормализации ситуации на Ближнем Востоке. Я думаю, мы сможем это сделать. Представьте себе, что произойдет, если мы фактически объединим всю Европу, а Путина, наконец, подавят там, где он не сможет создавать те проблемы, которые он создавал. У нас есть огромные возможности», — сказал он.

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    Комментарии 66

    Suricat16 Окт 2023 в 12:00
    "миротворцы" прям) Сначала накачали ближний восток оружием, потом устроили кипишь, а теперь будут урегулировать? Когда уже похоронят эту страну - террориста?
    +0−0
    chip116 Окт 2023 в 11:46
    Дедушка сегодня прям боец, наверное в туалет самостоятельно сходил)
    +0−1
    Гость16 Окт 2023 в 11:42
    У гегемона однозначно началось обострение мании величия.
    Некоторые страны, состоящие в ЕС уже задумываются о выходе из этого цирка с возвращением своей национальной денежной единицы. А он всё воздух сотрясает об объединении неизвестно каких ещё там стран. Равносильно как с кем- то здоровается за руку и приветствует кого-то в пустом пространстве.
    +0−0
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