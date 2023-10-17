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    Рыбаки спасли коллегу — скопу. Её лечат в Петербурге

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    В Выборгском районе Ленобласти рыбаки на днях заметили обессиленную скопу — редкую птицу, занесенную в Красную книгу России. Об этом 17 октября рассказывает биолог Павел Глазков в своём канале «Каждой твари по паре».

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    Удивительно, что дикая птица сразу доверилась людям. Они поняли, что требуется внимание специалистов, и привезли скопу в Петербург — в специализированный госпиталь для птиц «Зеленый попугай». Ветеринары осмотрели пациентку. Крылья и лапы оказались целы, а в зобу были выявлены многочисленные болезнетворные бактерии — вероятно, они и явились причиной плохого состояния птицы. Скопе назначили курс антибиотиков.

    «Этот хищник питается исключительно рыбой, и символично, что ее спасатели тоже оказались профессиональными рыбаками», — отмечает Павел Глазков.

    В Ленинградской области гнездится около 40 пар скопы. А одна пара уже 8 лет успешно выводит потомство прямо на территории Петербурга, в Юнтоловском заказнике. На зимовку скопы улетают, как правило, в Африку.

    Фото: Каждой твари по паре / Павел Глазков
    Фото: Каждой твари по паре / Павел Глазков

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    ПтицыЖивотныеПриродаПавел Глазков
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