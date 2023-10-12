Ежик в поезде. В ОЖД рассказали о необычных пассажирах на железной дороге

За девять месяцев 2023 года в поездах Октябрьской железной дороги без сопровождения хозяев провезли более 5,7 тысячи животных. Среди них были не только привычные собаки и кошки, но и более незаурядные питомцы.



Чаще всего без сопровождения поездом путешествовали кошки и собаки, рассказали 12 октября в пресс-службе ОЖД. А среди необычных пассажиров были, к примеру, хорьки, домашние лисы, ежи, ящерицы и совы.

Перевозить таким образом можно только домашних питомцев. Животных в поезде размещают в специальном купе в опломбированных клетках или переносках с доступом к воде, еде и лотку. За питомцами присматривают проводники.