Смерть девочки, которую лечили после вакцинации в Петербурге, стала уголовным делом

Уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности возбуждено в Петербурге после смерти дочери гражданки Узбекистана. Под подозрением пока неустановленное лицо. Об этом «Фонтанке» стало известно 11 октября.



Накануне «Фонтанка» писала, что по результатам судебно-медицинского исследования ребенок, которому скоро должно было исполниться два года, умер в результате внезапной остановки сердца. Комиссия выяснит, почему так произошло, в течение месяца.

