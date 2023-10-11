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    Смерть девочки, которую лечили после вакцинации в Петербурге, стала уголовным делом

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    Уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности возбуждено в Петербурге после смерти дочери гражданки Узбекистана. Под подозрением пока неустановленное лицо. Об этом «Фонтанке» стало известно 11 октября.

    Накануне «Фонтанка» писала, что по результатам судебно-медицинского исследования ребенок, которому скоро должно было исполниться два года, умер в результате внезапной остановки сердца. Комиссия выяснит, почему так произошло, в течение месяца.

    Девочка скончалась 9 октября в детской поликлинике № 10 Калининского района. С 28 сентября по 6 октября ребенок проходил лечение в больнице Святой Марии Магдалины после получения коклюшно-дифтерийно-столбнячной вакцины. Затем мать забрала дочь домой под расписку, но утром 8 октября малышке стало хуже. Женщина вызвала скорую помощь, приехавшие медики посоветовали обратиться в поликлинику по месту жительства. Во время приема в поликлинике девочка умерла. Связь смерти с прививкой пока не установлена.

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