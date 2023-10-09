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    В Петербурге после вакцинации умер ребенок

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    Девочка, которой скоро должно было исполниться два года, умерла в поликлинике Калининского района Петербурга в результате осложнений после вакцинации. Об этом ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) стало известно 9 октября.

    Полиция установила, что с 28 сентября по 6 октября ребенок проходил лечение в больнице Святой Марии Магдалины после получения коклюшно-дифтерийно-столбнячной вакцины в поликлинике. Затем мать, гражданка Узбекистана, забрала дочь лечиться домой, подписав отказ от госпитализации.

    Утром 8 октября девочке стало плохо. Мать вызвала скорую помощь. Медики осмотрели ребенка и порекомендовали обратиться в больницу. Женщина привезла дочь в поликлинику № 10, где та в присутствии врачей скончалась. Труп забрали в морг для установления точной причины смерти.

    27-летняя мама ребенка приехала в Петербург летом 2022 года вместе с дочерью, чтобы работать. Малышку она воспитывала одна.

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