В Петербурге после вакцинации умер ребенок

Девочка, которой скоро должно было исполниться два года, умерла в поликлинике Калининского района Петербурга в результате осложнений после вакцинации. Об этом ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) стало известно 9 октября.

Полиция установила, что с 28 сентября по 6 октября ребенок проходил лечение в больнице Святой Марии Магдалины после получения коклюшно-дифтерийно-столбнячной вакцины в поликлинике. Затем мать, гражданка Узбекистана, забрала дочь лечиться домой, подписав отказ от госпитализации.